С 1 декабря запрещено ездить без зимней резины на легковых автомобилях

С 1 декабря вступает в силу сезонный запрет на управление легковым автомобилем без зимних шин. Такая норма прописана в постановлении правительства №1090. За нарушение ГИБДД может применить наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 руб.

Согласно правилам, в качестве зимней резины могут использоваться так называемая липучка и шипованная шина. Покрышки должны быть одинаковыми на всех колесах, а шипованные шины при установке должны быть на всех осях. Остаточная глубина протектора не может быть меньше 4 мм либо определяется по индикатору износа.

Подмосковные власти рекомендовали водителям переобуться «на зиму» еще в конце октября, Центр организации дорожного движения Москвы — в начале ноября. Отметим, в 2023 году начальник ГИБДД Михаил Черников обещал, что инспекторы не будут повсеместно «наказывать» водителей за отсутствие зимней резины, поскольку в ряде регионов даже в декабре еще нет снега и льда.

Иван Буранов