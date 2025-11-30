В Таганроге после атаки БПЛА повреждена 451 квартира в 20 домах

В Таганроге при недавних атаках беспилотников были повреждены 20 жилых многоэтажных домов, в том числе 451 квартира. Также повреждения зафиксированы в девяти частных домах, у четырех соцобъектов и промпредприятий, сообщила глава города Светлана Камбулова. Локальный режим чрезвычайной ситуации введен по 45 адресам.

С 25 ноября работает комиссия по оценке ущерба и оказанию помощи. «Передано в производство 205 окон из 325, которые были повреждены», — уточнила мэр в Telegram-канале.

Жители подали 584 заявления на единовременную выплату и 20 — на финансовую компенсацию за полную утрату имущества.