Глава СКР взял на контроль расследование дела о нарушении прав дачников в Оренбуржье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении прав жителей СНТ «Дачный сад» в Оренбургской области. Поводом для вмешательства главы ведомства в ситуацию стало видеообращение собственников в интернете. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Авторы обращения сообщили о том, что в ноябре 2025 года в доме на улице Цветочной произошел пожар из-за перепада напряжения. Ограниченный доступ к трансформаторной подстанции помешал экстренным службам обесточить высоковольтную линию.

Это затруднило ликвидацию пожара, в итоге строение было уничтожено. Жители СНТ опасаются за безопасность своих семей и имущества.

СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следствия Вячеславу Зудерману доложить о ходе расследования.

Георгий Портнов