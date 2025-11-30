«Темные фабрики» подключают к производству

В Китае растет число «темных фабрик», предприятий, которые работают без света и людей. Трудятся там исключительно промышленные роботы. Оборудованием на производстве управляет единая система, а за процессом следят лишь несколько операторов, пишет The Wall Street Journal. Всего в КНР сейчас используется около 2 млн промышленных роботов, больше, чем в любой другой стране. Почти три четверти таких предприятий, где задачи выполняют исключительно машины, находятся именно в Китае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Распространению «темных фабрик» в стране способствуют развитые цепочки поставок и собственные разработки, пояснил основатель и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев: «На этих фабриках не предусматривается дополнительная вентиляция, чтобы был свежий воздух, не предусматривается и освещение по стандарту, необходимое для человека. И все выстраивается таким образом, чтобы люди там вообще не находились. Данный тип производств может быть организован в тех отраслях, где очень много повторяющихся операций. Речь о машиностроении, легкой промышленности, приборостроении, электронике. Какие-то товары широкого потребления действительно можно полностью доверить станкам. В "темных фабриках" используется по большому счету весь спектр роботехнических устройств, как и на обычных: станки с ЧПУ, конвейерные ленты, роботизированные руки-манипуляторы, коллаборативные роботы и множество других. Также, конечно же, на них применяются логистические платформы, роботы для мытья пола и множество других.

Ключевым фактором для создания "темной фабрики" является массовость и повторяемость. Это означает, что продукт должен производиться не менее чем в 100-тысячном объеме в месяц и при этом должен быть унифицированным и уникальным. В российской экономике не так много предприятий, которые подобного рода продукцию выпускают. Ввиду ограничений внутреннего рынка по сравнению с Китаем, где живет в десять раз больше людей, конечно же, объемы будут меньше. В этой связи экономическая целесообразность таких предприятий вызывает вопросы.

Но рано или поздно любое производство будет приходить именно к такому типу».

Масштаб автоматизации заметен на примере сталелитейного завода Baosteel в Шанхае. Местные СМИ сообщают, что за работой машин там следят лишь три оператора, а нейросети требуют вмешательства человека примерно раз в полчаса. Предприятие занимает свыше 80 тыс. кв. м, а инвестиции в проект превысили $300 млн. Перспективно ли строительство таких заводов? Управляющий партнер Alpha Robotics Venture Владимир Белый уверен, что будущее за фабриками, где нет света, но есть интеллект: «Я считаю, что это очень перспективно, потому что позволит бизнесу и госпредприятиям очень много экономить и оптимизировать. Кроме того, это достаточно хорошее направление для задела на будущее, когда происходит локализация разных производственных цехов или каких-то критически важных национальных направлений. Это как раз предпосылки для того, чтобы создавать такие фабрики. Если посмотреть номенклатуру изделий, которые можно было бы выполнять на них, то их достаточно много, начиная от автомобильной промышленности, заканчивая разными бытовыми изделиями и так далее. Да даже просто такие фабрики роботов по производству роботов — это тоже задел на ближайшие пять-десять лет».

Впрочем, ранее Bloomberg писал о том, что в Китае роботы формируют новый технологический «пузырь». В стране уже свыше 150 компаний делают почти одинаковые модели. Это, как пишет агентство, ведет к перепроизводству и копированию однотипных решений. При этом Национальная комиссия КНР по развитию и реформам предупреждает, что в следующем году число производителей будет расти еще быстрее.

Андрей Дубков