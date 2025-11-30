Решетников: суверенный фонд Катара активно инвестирует в российскую экономику

Суверенный фонд Катара (QIA) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) активно инвестируют в российскую экономику. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Он подчеркнул, что катарская сторона довольна вложениями.

«Суверенный фонд Катара активно инвестирует вместе с РФПИ средства в российские предприятия, в поддержку российских проектов, — сказал министр после визита в Доху (цитата по ТАСС). — Коллеги очень довольны качеством инвестиций с точки зрения надежности и доходности».

Господин Решетников отметил, что Катар является важным партнером России в Персидском заливе. Он подчеркнул, что стороны расширяют сотрудничество на основе доверительных отношений.