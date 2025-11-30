Глава Башкирии провел семинар для глав муниципалитетов

В Мелеузовском районе в субботу прошел семинар для глав районов и городов с участием главы Башкирии Радия Хабирова. По данным пресс-службы руководителя республики, на мероприятии обсуждалось социально-экономическое развитие территорий и работа органов местного самоуправления.

Господин Хабиров, говорится в пресс-релизе, поблагодарил руководителей муниципалитетов за работу в уходящем году и анонсировал главные направления дальнейшей деятельности.

В программу семинара также вошли проблемы поддержки участников СВО и их семей, диалога с жителями районов и городов и реализации инвестпроектов.

Кроме главы Башкирии, в семинаре принял участие премьер-министр республики Андрей Назаров.

Идэль Гумеров