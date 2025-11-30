Сотрудников органов власти Ярославской области учат управлять БПЛА

В Рыбинском государственном авиационном техническом университете имени П.А. Соловьева началось обучение по программе «Основы пилотирования беспилотных воздушных судов мультироторного типа массой до 30 килограммов». Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Обучение проходят сотрудники региональной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора, министерства лесного хозяйства и природопользования, районных администраций и образовательных учреждений.

По словам губернатора Михаила Евраева, работа ведется по федеральной программе «Кадры для БАС». Двухнедельный курс проходят 170 человек.

«Специалисты смогут сразу отработать полученные знания на практике, а затем использовать беспилотники в деле. С помощью дронов можно выполнять как текущие хозяйственные задачи, например, контролировать распространение борщевика, фиксировать несанкционированные свалки, так и оперативно выявлять аварийные ситуации»,— сказал губернатор.

Занятия проходят в том числе в специализированной лаборатории, оснащенной на средства губернаторского гранта. Ректор РГАТУ Валерий Кошкин полагает, что полученные навыки позволят обучающимся улучшить рабочие компетенции, так как БПЛА все шире используются в различных сферах жизни. Обучение завершится 6 декабря.

