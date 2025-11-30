«Комфорт» становится дефицитом

Стоимость квартир комфорт-класса в Москве впервые превысила 20 млн руб. Об этом сообщили эксперты агентства недвижимости «Бест-Новострой». В ноябре средний показатель для этого сегмента зафиксирован на рекордной отметке в 20,6 млн руб. Жилье в новостройках комфорт-класса подорожало в среднем за год более чем на треть. По мнению аналитиков агентства, это связано с вымыванием с рынка наиболее доступных по цене квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В этом сегменте постепенно начинает возникать дефицит. Причина же его в том, что многие застройщики все активнее начинают работать в категории бизнес-класса, считает член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев: «Почему опять возобновился рост? Это, как и всегда, связано с ипотечными программами, динамикой цен и спроса. По большому счету комфорт-класс — это такой исчезающий вид в пределах "старой" Москвы. Большинство застройщиков выводят новые проекты в этих локациях уже в секторе бизнес-класса по более высоким ценам. Я бы сказал, что есть определенный дефицит в этом сегменте, и именно этот дефицит вызывает рост цен в "комфорте". Кроме того, все еще действует семейная ипотека, застройщики предлагают рассрочки, и люди все еще хотят купить квартиры. Соответственно, это приводит к динамике цен на фоне, конечно же, сложившегося дефицита именно в комфорт-классе. Казалось бы, что его нет и не может быть, все уже заставлено кранами и строится жилье, но это уже жилье бизнес-класса. При этом спрос очень устойчивый. Слухи, которые появляются, связаны с изменением условий семейной ипотеки, рассрочек и так далее, и они воспринимаются покупателями однозначно: надо выходить на сделки. Правы ли они или нет, я сказать не могу. Но все инициативы, которые озвучиваются и касаются изменений условий по ипотеке, безусловно, вызывают повышение спроса. Плюс ко всему не будем забывать о том, что ключевая ставка все-таки снизилась. И для кого-то это тоже стало определенным сигналом для покупки квартир».

Доля новостроек комфорт-класса в старых границах Москвы составляет порядка 30%. Это самый низкий показатель за всю историю столичного рынка жилья. Все говорит о том, что в обозримом будущем квартиры в этой ценовой категории продолжать дорожать. В этом уверен почетный член Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов: «Объясняется это вполне очевидными экономическими факторами, на мой взгляд. Никакой бизнес, девелоперский в том числе, до последнего не хочет позволить себе работать не только в убыток, но даже и на низком маржинальном режиме. Достаточно заглянуть в магазин, чтобы понять, как реальная ставка инфляции сегодня существует. Все это влияет и на себестоимость строительства, подключения, рабочей силы и, кстати, на стоимость кредитования. Даже если предположить, что нас ждет некоторое новое снижение ключевой ставки, все равно на самом деле условия по кредитам не только в потребительском секторе, но и в секторе бизнеса, достаточно высоки. Понятно, что в итоге все равно за все платит конечный потребитель. Совершенно понятно, что эта цена будет продолжать движение вверх».

По данным агентства «Бест-Новострой», в бизнес-классе средняя стоимость новой квартиры в столице в ноябре составила 36,7 млн руб., на 14% больше, чем год назад.

Андрей Загорский