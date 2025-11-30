Сын Трампа возродил бренд Trump Vodka

Эрик Трамп, сын президента США, возродил бренд Trump Vodka. Бутылка объемом 0,7 л. обойдется покупателям в $47,45. Это примерно вдвое дороже средней цены на водку в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эрик Трамп

Фото: Tyrone Siu / Reuters Эрик Трамп

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Такой ценник — отсылка к президентским срокам Дональда Трампа (он стал 45-м и 47-м президентом США). При этом первые 4745 бутылок будут выпущены в памятных упаковках, как Special Edition, и обойдутся заказчику в $75 за те же 0,7 л.

Дональд Трамп уже запускал собственный бренд водки — еще в 2005 году. Однако ее производство было прекращено в 2011 году, так как продукт провалился на рынке. Отчасти из-за слишком высоких затрат на производство (дорогого стекла бутылок и этикеток из сусального золота), а также из-за сложившегося у американцев образа Дональда Трампа, который сам эту водку ни за что пить не стал бы и другим не советовал. Президент США всегда выступал против сигарет, алкоголя и наркотиков. Его старший брат Фред был алкоголиком и умер в 42 года. Дональд Трамп публично винил в ранней смерти брата именно алкоголь.

Кирилл Сарханянц