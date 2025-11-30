Увольнение Владимиром Зеленским главы своей администрации — главная новость, обсуждаемая мировыми медиа. Наблюдатели напоминают, что Андрей Ермак был правой рукой украинского лидера, обладал гигантской властью и пользовался почти всеобщей нелюбовью как на Украине, так и у ее союзников.

Кто такой Ермак, правая рука Зеленского (и его близкий друг): «Они всегда были вместе, президент был под его гипнозом»

Ненавидимый многими — от Вашингтона до Брюсселя — Ермак создал параллельное правительство, контролировавшее все ветви власти... Система, которая позволила всему клану, в то время как половина страны была обесточена, а до наступления зимы оставались считаные недели, получить прибыль в размере €86 млн от поставок электроэнергии и газа... С Ермаком, который построил себе особняк на окраине Киева... все стали немного богаче.

Зеленскому грозит политический кризис из-за коррупционного скандала, в котором он лишился главного советника

На Украине позитивно восприняли отставку Ермака, но многие призывают Зеленского пойти дальше, чтобы сохранить доверие населения и развеять подозрения в том, что в схеме по выкачиванию денег из оборонного и энергетического секторов участвовали и другие высокопоставленные чиновники, пока солдаты оставались без надлежащих запасов вооружения, а гражданские лица страдали от постоянных отключений электроэнергии.

Коррупционный скандал стоил Владимиру Зеленскому его главного советника

Годами Андрей Ермак был слишком влиятельным человеком, чтобы оказаться свергнутым… Он нашел способ назначать на ключевые посты лояльных людей, которые подчинялись непосредственно ему… Агрессивная и уклончивая манера разговора сделала господина Ермака крайне непопулярным и среди некоторых союзников Украины в Вашингтоне, что нанесло ущерб стране в критические моменты переговоров… Учитывая, какой удар нанесен по Зеленскому, ни один преемник Ермака, скорее всего, не будет обладать такой же властью. Это будет ударом по политической машине президента.

Почему отставка Андрея Ермака стало таким шоком для Украины

Прозванный «зеленым кардиналом» за привычку носить военную одежду, подражая своему боссу, Ермак — некогда малоизвестный адвокат и продюсер второсортных фильмов — превратился в могущественную фигуру… и многими воспринимался как этакий сопрезидент… Теперь у Зеленского не будет своего продюсера для напряженных переговоров с президентом США по поводу противоречивого «мирного плана»… Грустить из-за отставки Ермака особо не будут. Как на Украине, так и среди ее западных партнеров многие недовольны и разочарованы тем, что он сумел монополизировать власть.

