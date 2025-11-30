В Кабардино-Балкарии модернизируют медучреждение для 4 тысяч жителей
Единственная больница в высокогорном селе Верхняя Балкария проходит первый за 20 лет капитальный ремонт в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщила пресс-служба администрации главы КБР.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Медицинское учреждение обслуживает около 4 тыс. человек, включая детей. Рабочие уже обновили кровлю и поставили новые окна, провели электричество и инженерные коммуникации. Сейчас идут работы по обновлению фасада.
В планах установка автономной котельной, которой раньше в больнице не было. Участковая больница рассчитана на 30 посещений в смену. В учреждении работает дневной стационар на 5 коек и круглосуточный стационар на 15 мест.
«После завершения работ больница будет соответствовать современным требованиям оказания медицинской помощи»,— пояснили в сообщении.