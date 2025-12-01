В Перми на торги повторно выставили участок с долгостроем на улице Адмирала Ушакова

Фонд развития территорий, созданный правительством РФ, второй раз объявил торги по продаже в Перми земельного участка с долгостроем на ул. Адмирала Ушакова, 34. Начальная цена 66,5 млн руб. Информация об этом размещена на сайте фонда. Торги назначены на 11 декабря.

Площадь земельного участка составляет 0,15 га., вид разрешенного использования под жилищное строительство. Общая площадь здания — 12,4 тыс. кв. м., жилая площадь — 6 тыс. кв. м., площадь коммерческих помещений — 948 кв. м.

Застройщиком дома «Ушаков» являлось ООО «А-Технология». По планам девелопера, дом должен был быть 25-этажным, рассчитанным на 159 квартир площадью 6,2 тыс. кв. м.

О том, что дольщики проблемного объекта по ул. Адмирала Ушакова, 34, получат страховые выплаты за нарушение застройщиком своих обязательств, в краевом правительстве сообщали в 2019 году. Девелопер неоднократно переносил сроки сдачи дома, но так и не ввел его в эксплуатацию. В 2019 году решением Арбитражного суда Пермского края в отношении застройщика объекта ООО «А-Технология» ввели процедуру конкурсного производства.

В Kartoteka.ru указано, что ООО «А-Технология» зарегистрировано в Перми в 2005 году, сейчас компания ликвидирована. Единственным учредителем компании является Анастасия Папашвили. Раньше госпожа Папашвили возглавляла ООО «А-Технология» и ООО «Оланджо» (а также была соучредителем ООО; деятельность по обработке данных). Сейчас конкурсным управляющим общества указан Андрей Котельников.