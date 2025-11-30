Дон не вывозит

В условиях санкционного давления на Россию количество экспортеров и объемы постановок за рубеж донской продукции сокращаются, в первом полугодии 2025 года — на 34,1%. В 2024 году было зафиксировано снижение год к году на 17,3%. Власти и бизнес региона перестраивают логистические цепочки и ищут новые рынки сбыта в Азии и Африке. Участники рынка надеются на поддержку профильных институтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За шесть месяцев 2025 года поставки за рубеж продукции предприятий Ростовской области сократились год к году на 34,1%. Такие данные публикует издание «Эксперт Юг». Как сообщили «Review. Ъ-Ростов» в министерстве экономического развития региона, в 2024 году по отношению к 2022 году объем экспорта донских предприятий снизился на 17,3%. При этом по итогам первого полугодия Ростовская область сохраняет второе место по объемам экспорта в Южном федеральном округе.

По данным Южного таможенного управления, в прошлом году количество экспортеров Ростовской области сократилось в сравнении с 2023 годом на 19%: с 2719 до 2200 предприятий. Сколько компаний поставляет свою продукцию за рубеж в 2025 году в ведомстве не уточнили.

Директор Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Ростовской области Аркадий Мурзаев отмечает, что интерес к экспортной деятельности на Дону остается достаточно высоким. Однако, по его словам, в современных условиях организация поставок продукции даже в дружественные страны — весьма нетривиальная задача. «Впрочем, и ранее, до установления режима ограничений в международной торговле, экспортеры были своеобразной “высшей лигой” бизнеса»,— говорит эксперт.

Вектор на Азию и Африку

В минэкономразвития Ростовской области рассказали, что в первом полугодии 2025 года экспортные операции осуществлялись со 102 странами. Основной объем продукции поставляется в станы Азии (65,8%), Африки (21,9%) и СНГ (11%). В Европу уходит только 0,9% экспорта с Дона, в Южную и Северную Америку — по 0,2%. Крупнейшими торговыми партнерами Ростовской области в экспорте по итогам первого полугодия 2025 года являются (по убыванию стоимости): Турция, Гонконг, Египет, Иран, Индия, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, Беларусь, Израиль и Бангладеш.

«Мы закрепили диверсификацию внешнеэкономической деятельности, направили вектор развития на страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона в соответствии с новой внешнеполитической повесткой развития экономических отношений. Данные направления сейчас являются наиболее перспективными»,— прокомментировали в министерстве.

Аркадий Мурзаев отмечает, что многие указанные направления для ростовских предприятий традиционны — поставки сельскохозяйственной продукции в такие страны как Турция, Египет и Индия ведутся давно. А вот рынок Китая, по словам эксперта, стал активно осваиваться только с 2023 года, но поставки туда уже составляют достаточно значительную долю в общем объеме экспорта.

«С целью развития торговых отношений с этой страной Центр поддержки экспорта Ростовской области два года подряд организует коллективный стенд для донских компаний на выставке Сиал в Шанхае. Значительно вырос интерес к нашей продукции в Алжире. Поэтому в апреле текущего года организованно участие региональных предприятий на выставке “Джизагро”. Также донские товары были представлены на выставках в Баку (Азербайджан) и Измире (Турция)»,— рассказывает директор ЦПЭ.

Донские производители ищут новые рынки

Как рассказали в министерстве экономического развития Ростовской области, товарная структура экспорта региона в основном представлена продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем (61%), минеральными продуктами (24,8%), машинами, оборудованием и транспортными средствами (6,1%), металлами и изделиями из них (4%), а также химической продукцией (2,3%).

«Помимо зерна предприятия экспортируют растительное масло, крупы, хлебцы, муку, патоку и кондитерские изделия. Значительная часть экспорта — это высокотехнологичная продукция: вертолеты, комбайны, электровозы, котлы паровые, энергетическое оборудование для атомной промышленности и так далее. Наибольшая положительная динамика роста в первом полугодии 2025 года отмечена в экспорте металлов и изделий из них (рост на 21,7%), а также в химической продукции (рост на 8,3%)»,— говорят в министерстве.

По словам Аркадия Мурзаева, сейчас нарастают объемы поставок сельскохозяйственной техники, биоудобрений, систем автоматизации и телеметрии, сложного технологического оборудования, систем промышленного охлаждения и так далее.

Так, в частности, Ростовский Завод индукционных парогенераторов в 2023 году экспортировал 8% от общего числа проданных парогенераторов, а в 2024 году — уже 13%. В 2025 году также отмечен рост экспорта продукции предприятия.

«Положительная динамика основана на постоянном фокусе на экспортные рынки и увеличении узнаваемости бренда в промышленных кругах этих стран»,— говорят в руководстве завода, поставляющего продукцию в Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Армению, Таджикистан, Азербайджан и Абхазию. Выбор стран они объясняют тем, что для предприятия критически важным является знание русского языка эксплуатантами парогенераторов.

Компания ЗАО «ОКБ “Ритм”» (Таганрог) поставляет за рубеж профессиональные и домашние аппараты «СКЭНАР» (медицинские устройства класса IIа для биоуправляемой электростимуляции), выносные электроды, лечебные одеяла и предметы лечебной одежды «Ритм-УЛМ». Объем экспорта вырос с 56,4 млн руб. в 2022 году до 57,6 млн руб. в 2024-м.

«В связи с особенностями логистики, прямые поставки осуществляются в Беларусь, Израиль, Казахстан и Южную Корею. Через зарубежных дилеров “Ритм” экспортирует продукцию в Австралию, Великобританию, Израиль, Исландию, Индию, Казахстан, Мексику и Норвегию, а также в страны ЕС, США, ЮАР и Южную Корею»,— рассказывают в компании.

ЗАО «Бастион» (Ростов-на-Дону) производит электрооборудование. Компания внедряет новые технологические решения в линейки стабилизаторов напряжения, источников бесперебойного питания, электрических котлов и другого оборудования. В 2025 году компания нарастила экспорт в Узбекистан более чем на 33%, в Казахстан, Беларусь и Киргизию — на 30%, в Армению — на 20%.

«В Узбекистане, Казахстане и Беларуси активно строятся новые предприятия, модернизируются энергосети и развиваются города — спрос на качественную технику растет. Кроме того, Казахстан и Беларусь, как участники ЕАЭС, упростили правила ввоза товаров, а это значит, что компании проще и выгоднее поставлять туда оборудование»,— поясняют в ЗАО «Бастион».

Среди новых стран присутствия в компании назвали Туркменистан и Абхазию. «Прорабатываем выход в регион Ближнего Востока с офисом присутствия в Дубае, работаем над проектами на территории Кувейта и Шри-Ланки»,— добавляют в компании.

На одном языке

Активно развивают экспортную деятельность и представители книжной и полиграфической индустрии Ростовской области. Так, ООО «Аль Пако» (издательство детской литературы, Донецк) нарастило поставки за рубеж своей продукции в сравнении с 2024 годом на 32%, до 25 млн руб.

«Положительная динамика объясняется близостью культурно языковой аудитории на целевых рынках и улучшением логистической доступности ряда регионов. Кроме того, идет активное развитие сети локальных дистрибьюторов и укрепление партнерских отношений в сегменте B2B. Наша продукция поставляется в Армению, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Молдову, Беларусь и Турцию. В последние годы мы активно расширяем географию присутствия, уделяя особое внимание азиатскому региону. Это стратегическое направление позволяет диверсифицировать рынки сбыта и снижать зависимость от отдельных регионов, а также использовать растущий потенциал азиатских потребителей»,— рассказывает генеральный директор ООО «Аль Пако» Алексей Жолобов.

Доля экспорта в продажах ООО «ГеоДом» (медиагруппа по созданию цифрового контента и издательство полиграфической продукции для всей семьи, включая развивающие познавательные пособия и настольные игры, Ростов-на-Дону) составляет 3,5%. В прошлом году поставки за рубеж выросли на 60%, достигнув 10 млн руб.

«Напрямую мы экспортируем в Беларусь, Казахстан и Азербайджан. Связи со странами СНГ, несмотря ни на что, крепки, исторически мы более близки как по менталитету, так и территориально. В Латвию, Литву и Германию поставляем через компании-дистрибуторы. Ранее был опыт точечных отгрузок в США, страны БРИКС и некоторые страны Европы. Сегодня мы смотрим в сторону стран Персидского залива. ОАЭ находятся на стадии формирования собственного культурного кода, поэтому нуждаются в масштабировании контент-стратегий. В этом можем помочь именно мы — компании, входящие в кластер издателей и производителей контента. Мы можем сформировать регионам айдентику через наши адаптированные продукты познавательного и обучающего ассортимента»,— рассказывает исполнительный директор ООО «ГеоДом» Павел Полдышев.

Проблемы на выходе

Донские экспортеры отмечают, что главная проблема для поставок за рубеж — санкционное давление на Россию. В этих условиях много времени и затрат уходит на трансформацию сложившихся ранее логистических цепочек и поиск новых рынков сбыта.

В ЦПЭ Ростовской области рассказали, что для экспортеров многое зависит от курса рубля: значительное его укрепление приводит к снижению доходности экспортных поставок. Другая проблема — это высокая стоимость логистических операций, которая существенно влияет на конечную цену товара, а следовательно, и на его конкурентоспособность на зарубежных рынках.

«Для высокотехнологичной продукции есть сложности с прохождением необходимой зарубежной сертификации. Все указанные проблемы не однородны, а потому для решения каждой из них требуются отдельные методы. Например, для снижения стоимости транспортировки необходимо развивать соответствующую инфраструктуру. Для решения вопросов по сертификации надо работать над признанием российских сертификатов или сертификатов ЕАЭС другими странами»,— подчеркивают в донском Центре поддержки экспорта.

В ЗАО «Бастион» рассказывают, что барьерами при выходе на внешние рынки являются нестабильность курса и, например, изменение цены пары рубль/тенге почти на 30% с февраля по май 2025 года. Также в компании отмечают сильное присутствия Китая в некоторых странах, чем способствует короткое логистическое плечо.

«Проблемой остается взаимное признание сертификатов за пределами ЕАЭС, отсутствуют доступные международные аналоги российских систем проверки контрагентов, в том числе по причине отсутствия данных в открытом доступе из-за особенностей внутреннего законодательства, а меры государственной поддержки участия в отраслевых выставках явно недостаточны. Мы отмечаем рост издержек из-за дублирования процедур сертификации, рисков при работе с иностранными партнерами и вынужденного сокращения выставочной активности»,— констатируют на предприятии.

Алексей Жолобов среди проблем при выходе на зарубежные рынки назвал сложности в организации логистики, трудоемкость таможенных формальностей, а также валютные и платежные риски.

«Для преодоления этих барьеров критически важна поддержка профильных институтов. В частности, помощь оказывает центр поддержки экспорта: он предоставляет консультации, содействует в поиске партнеров и помогает минимизировать административные и финансовые издержки. Кроме того, мы активно работаем над выстраиванием долгосрочных отношений с локальными агентами и оптимизацией цепочек поставок»,— добавляет генеральный директор издательства.

По словам Павла Полдышева, сложность вызывает адаптирование контента под конкретный рынок. «Экспорт печатных и интерактивных изданий означает, что сначала в регионе необходимо подготовить базис для существования товара, локализовать продукцию, переориентировав и доработав ее под современные устои и традиции, язык, юмор, нормы общества, нормативную базу страны и законы»,— поясняет эксперт.

Он отмечает, что остро стоит вопрос с защитой интеллектуальной собственности и распространением контрафакта. «К сожалению, показатель успеха продукта (настольной игры или настенной карты в нашем случае) — быстрое копирование идеи другими производителями и печать, часто со значительной потерей качества, но более низкой итоговой ценой»,— говорит господин Полдышев.

Все это, по словам эксперта, приводит к повышению финансовых затрат на экспорт. «На 2026 год мы уже добавили к расходному плану компании статьи на качественные исследования внешних рынков, на разработку товаров именно для них и на дополнительный маркетинговый бюджет. Мы рассчитываем на внимание и содействие госсектора в части продвижения и оптимизации затрат. Сегодня, при меняющихся геополитических условиях и трансформации рынков, продвижение контента из России становится особенно важным»,— считает исполнительный директор ООО «ГеоДом».

С опорой на Турцию и Китай

В министерстве экономического развития Ростовской области рассказали, что регион к 2030 году планирует нарастить объем несырьевого неэнергетического экспорта до $12,6 млрд (до $10,3 млрд в АПК и до $2,3 млрд в промышленности), что на две трети больше по сравнению с 2023 годом. Опорными странами являются Турция, Китай, Египет, Беларусь, Узбекистан, Вьетнам и Иран.

«В регионе есть условия для увеличения несырьевого неэнергетического экспорта, а также для увеличения количества экспортеров из представителей малого и среднего бизнеса. Определяющими будут факторы поддержки российских производителей в части продвижения отечественной продукции, взаимного признания сертификации, юридической поддержки в других странах, например, на базе торговых представительств, продолжения открытого диалога власти с бизнесом»,— считают в ЗАО «Бастион».

По данным минэкономразвития, в 2025 году состоялось около 50 мероприятий, в том числе визиты делегаций правительства региона за рубеж (Марокко, Узбекистан, Китай, Армения ОАЭ), визиты иностранных бизнес-делегаций в Ростовскую область (Китай, Индия, Туркменистан), а также проходили регулярные встречи с участием дипломатического корпуса, аккредитованного в Ростовской области.

Алексей Жолобов перспективы развития экспортной деятельности на Дону оценивает как благоприятные. «Глобальный рынок детской литературы продолжает расти. На целевых для нас рынках наблюдается увеличение рождаемости, что формирует устойчивый спрос на нашу продукцию. Однако реализация этого потенциала будет зависеть от логистической доступности — эффективности транспортных коридоров и стоимости доставки; таможенной политики — стабильности регуляторных требований и скорости прохождения границ; колебания курсов валют и доступности платежных инструментов»,— считает эксперт.

Такого же мнения придерживается Павел Полдышев. Он отмечает, что многое будет зависеть от наличия господдержки и эффективности коллаборации с зарубежными партнерами. «Важно показывать за рубежом, что Ростовская область — это не только комбайны и вертолеты, зерно и хлебные изделия. Нам интересно продемонстрировать неочевидный потенциал региона, а южных производителей представить как создателей качественных печатных изданий и цифрового контента, детской и взрослой литературы, учебных пособий в области познания мира, настольных игр, интерактивной картографии и так далее»,— заключает эксперт.

Маргарита Синкевич