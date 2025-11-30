Проект по ремонту тротуаров на Невском проспекте подготовят за 29,5 млн рублей

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявило конкурс на выполнение работ по проектной документации по ремонту Невского проспекта в Санкт-Петербурге. Начальная (максимальная) стоимость контракта по тендеру составляет 29,5 млн рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо будет подготовить проект по обновлению тротуаров главной городской магистрали. Работы предполагается выполнить в три этапа: от набережной реки Мойки (четная сторона) до набережной канала Грибоедова (нечетная сторона), от Михайловской улицы до Литейного проспекта, также до пл. Александра Невского (общая протяженность — 2,4 км).

Второй этап: от набережной канала Грибоедова (четная сторона) до Михайловской улицы, от площади Восстания до д. 140, лит. А по Невскому проспекту, от д. 154, лит. А до Исполкомской улицы (850 м). Третий — от Дворцовой площади до набережной реки Мойки (нечетная сторона), от Садовой до Малой Садовой улицы и от улицы Рубинштейна до площади Восстания (1,3 км).

В документе отдельно указано, что все работы должны быть согласованы с КГИОП и КГА. Проект нужно будет подготовить до 21 мая 2026 года.

Андрей Цедрик