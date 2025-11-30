Дело курского политтехнолога приостановлено из-за его ухода на СВО

Центральный райсуд Воронежа по ходатайству военной части приостановил производство по уголовному делу о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении 38-летнего курского политтехнолога Артема Репринцева, следует из картотеки суда. Ранее обвиняемый сказал «Ъ-Черноземье», что заключил контракт на участие в специальной военной операции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело господина Репринцева поступило в суд в начале ноября. Последнее заседание по делу прошло во вторник, 25 ноября. На нем Артем Репринцев заявил, что расторг соглашение с адвокатом, поэтому суд объявил перерыв на две недели для того, чтобы новый защитник ознакомился с делом.

Политтехнолог был задержан в августе. Его обвинили в том, что он собирался передать 1,5 млн руб. зампреду территориальной избирательной комиссии Центрального района Воронежа Артему Башмакову якобы за вброс фальшивых бюллетеней в пользу кандидата в гордуму Сергея Шишлакова («Родина»). При передаче 750 тыс. руб. господина Репринцева задержали и заключили под стражу. В октябре его выпустили под домашний арест. Вину политтехнолог признал полностью. На округе, по которому в качестве одномандатника выдвигался Сергей Шишлаков, победу одержала самовыдвиженец и директор муниципального образовательного центра «Содружество» Ольга Струкова.

В момент задержания СМИ называли Артема Репринцева сотрудником предвыборного штаба ректора академии спорта Александра Сысоева («Единая Россия»), избравшимся в новый созыв гордумы. Сам обвиняемый перед последним заседанием суда сказал, что давно не общался с политиком.

Владимир Зоркий