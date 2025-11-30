В селе Сурхахи в Ингушетии произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, пострадала женщина 1982 года рождения. Врачи диагностировали у нее ожоги 90% кожного покрова и оценивают состояние потерпевшей как тяжелое. Жертву незамедлительно госпитализировали.

«Других пострадавших, в том числе детей, нет. Погибших нет», — говорится в сообщении ведомства.

В результате взрыва открытого горения и последующего пожара не произошло. В здании повредились оконные блоки, выбило остекление, частично разрушились внутренние отделочные материалы. Несущие конструкции и кровля здания остались целыми.

Валентина Любашенко