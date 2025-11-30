В Уфе из-за пожара двоих детей госпитализировали с отравлением дымом

Из-за возгорания электрощита из 15-этажного жилого дома в Уфе эвакуировали 38 человек. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Башкирии.

Возгорание привело к сильному задымлению на 10 этаже, пожарные помогли покинуть помещения восьмерым жителям, еще 30 человек вышли из дома самостоятельно.

По данным спасателей, двое детей 2010-го и 2018 года рождения госпитализированы в 22-ю больницу (больницу скорой медицинской помощи). Предварительный диагноз гласит о отравлении продуктами горения.

Идэль Гумеров