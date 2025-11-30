Водитель «УАЗ Патриота» насмерть сбил пешехода на трассе Петербург — Матокса

Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП с погибшим пешеходом во Всеволожском районе Ленинградской области. Дорожная авария, повлекшая гибель человека, произошла 29 ноября около 20:06 на 31-м км автодороги Санкт-Петербург — Матокса, сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», двигаясь от Новотоксово в сторону деревни Матокса, совершил наезд на пешехода 1950 года рождения, который находился на проезжей части.

В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Андрей Цедрик