Издатель пермского СМИ подал жалобу в Верховный суд РФ

ООО «Центр деловой информации», которое издает газету Business Class, 24 ноября обратилось с кассационной жалобой в Верховный суд РФ. Об этом свидетельствует информация в картотеке суда.

11 марта суд частично удовлетворил иск прокуратуры края и обязал ООО вернуть в бюджет 31,3 млн руб. и выплатить 5 млн руб. процентов за два контракта с Пермской городской думой, которые, по версии надзорного органа, были заключены в условиях конфликта интересов. В частности, руководитель пресс-службы и контрактный поверенный думы Константин Шестаков является гражданским мужем учредителя «Центра деловой информации».

Ответчик с требованиями прокуратуры не согласился. В «Центре деловой информации» отмечают, что контракты были выполнены в полном объеме. Кроме того, господин Шестаков не занимался разработкой контрактной документации, а доказательств обратного не представлено.

В августе текущего года ООО «Центр деловой информации» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Общая сумма задолженности, по состоянию на дату подачи заявления, составила 37 млн руб. Рассмотрев материалы дела, суд принял заявление к производству.