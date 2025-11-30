Суд приостановил дело о даче взятки курским политологом из-за его ухода на СВО

Центральный райсуд Воронежа приостановил рассмотрение уголовного дела о даче взятки в отношении 38-летнего политтехнолога из Курска Артема Репринцева. Он обвиняется в даче взятки за вброс фальшивых бюллетеней на выборах осенью этого года (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По данным «Ъ», решение принято в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в рамках СВО.

Господина Репринцева задержали в Воронеже в конце августа — за три недели до выборов в местные областную и городскую думы. Его обвинили в том, что он намеревался передать 1,5 млн руб. зампреду территориальной избирательной комиссии Центрального района Воронежа Артему Башмакову якобы за вброс фальшивых бюллетеней в пользу кандидата в гордуму Сергея Шишлакова («Родина»), выдвинутого в качестве одномандатника по округу №23. После передачи 730 тыс. Артема Репринцева задержали и заключили под стражу. По итогам выборов победу на округе №23 одержала самовыдвиженец и директор муниципального образовательного центра «Содружество» Ольга Струкова.

В октябре обвиняемого перевели под домашний арест в Воронеже, где он имел временную прописку. Политтехнолог признал вину. На заседании суда 25 ноября он отказался комментировать «Ъ» свое уголовное дело и добавил, что документы о заключении им контракта на военную службу поступят в суд в ближайшие дни.

