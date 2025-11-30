В Кисловодске водитель автомобиля сбил двух детей на проспекте Победы

В Кисловодске водитель автомобиля сбил двух детей, которые переходили дорогу в неположенном месте. ДТП произошло 29 ноября около 15 часов на пр. Победы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, семилетний ребенок госпитализирован, одиннадцатилетнему подростку оказана разовая помощь.

Наезд совершил 33-летний мужчина на автомобиле «Лада Калина». За два года его восемь раз штрафовали за нарушения ПДД.

По факту происшествия организована проверка.

Валентина Любашенко