В Кисловодске водитель автомобиля сбил двух детей на проспекте Победы
В Кисловодске водитель автомобиля сбил двух детей, которые переходили дорогу в неположенном месте. ДТП произошло 29 ноября около 15 часов на пр. Победы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, семилетний ребенок госпитализирован, одиннадцатилетнему подростку оказана разовая помощь.
Наезд совершил 33-летний мужчина на автомобиле «Лада Калина». За два года его восемь раз штрафовали за нарушения ПДД.
По факту происшествия организована проверка.