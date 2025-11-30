Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о добыче горных пород у жилых домов в Оренбуржье

СУ СКР по Оренбургской области возбудит уголовное дело по факту добычи горных пород рядом с жилыми домами в поселке Аккермановка. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ

Ранее жители поселка неоднократно жаловались в центральный аппарат на нарушение их прав. Они сообщили, что несогласны с разработкой карьера на озере Забой вблизи их домов.

Заявители утверждают, что коммерческие фирмы приступили к добыче горных пород в непосредственной близости от домовладений. Жильцы опасаются, что в результате работ будет причинен вред экологии и питьевые скважины загрязнятся.

Также они пожаловались на ограничение доступа к единственному месту отдыха возле водоема. Жители обращались по этому поводу в компетентные органы, но безуспешно. СУ СКР по Оренбургской области начало проверку по этому поводу.

Георгий Портнов