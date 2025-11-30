«В деле Ларисы Долиной нарушен принцип справедливости»

В деле Ларисы Долиной (певица продала квартиру, а затем объявила, что сделала это под влиянием мошенников — Ъ) нарушили принцип справедливости. Когда суд признает сделку недействительной, он применяет двустороннюю реституцию: стороны возвращаются в первоначальное положение. То есть покупатель возвращает квартиру, а продавец — деньги, которые он получил по договору. Раз Ларисе Долиной вернули квартиру, она должна была вернуть покупателю деньги, но этого не случилось.

Судить о создании порочной практики по делам этой категории пока рано. Но такие дела уже есть, и их число, вероятно, растет. Чаще всего это происходит с пожилыми людьми. Однако решение по делу Ларисы Долиной — не повод отказываться от вторичного жилья. Есть несколько способов снизить риск при покупке.

Независимо от возраста продавца, нужно предложить ему добровольно пройти осмотр у врача-психиатра, лучше в государственной клинике. Это подтвердит, что на продавца никто не давил. Также это покажет, понимает ли продавец значение своих действий, может ли он ими руководить, нет ли у него признаков опьянения, правильно ли он понимает суть договора купли-продажи, сам ли он решил продать жилье и по какой причине, есть ли ему где жить.

Кроме того, можно попросить его добровольно предоставить справки из психоневрологического диспансера о том, что он не стоит на учете у психиатра. Если продавец отказывается проходить осмотр или предоставлять справку, это должно как минимум насторожить покупателя.

Что еще может показаться странным: если собственник выписал себя и членов семьи и выехал из жилья до того, как заключили договор. Хотя иногда так и бывает, когда люди хотят быстро продать жилье и сразу купить новое. То есть у них нет других денег, они рассчитывают только на те, что получат от продажи недвижимости.

Обращайте внимание на цену жилья. Все хотят сэкономить, но если стоимость квартиры ниже рыночной, это настораживает.

Сейчас в Госдуме разрабатывают меры для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью. Они планируют ввести семидневный период «охлаждения» при продаже квартир: покупатель будет перечислять деньги продавцу только после регистрации права собственности и не раньше чем через неделю после того, как подписали договор. Оплата будет проходить безналичным способом через аккредитив. Они также хотят обязать продавца единственного жилья подтвердить, что ему будет где жить после сделки. Сложно сказать, как это будут делать на практике — каким образом продавцы станут подтверждать, где они будут жить. Но депутаты Госдумы считают, что этот механизм защитит пожилых и уязвимых продавцов от мошенников и снизит риски на рынке вторичного жилья.