В Москве простились с народным артистом Всеволодом Шиловским

Путин послал телеграмму на прощание с актером и режиссером Шиловским

Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким актера и режиссера Всеволода Шиловского. Послание зачитали на церемонии прощания с народным артистом РСФСР, которая прошла в его московском театре-студии, передает ТАСС. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Талантливый режиссер и актер, яркий и неординарный, безгранично увлеченный избранным делом человек», — отмечается в телеграмме президента. Память об артисте сохранится в сердцах его близких, коллег и учеников, убежден Владимир Путин.

Всеволод Шиловский умер 26 ноября в возрасте 87 лет. Широкому зрителю артист стал известен благодаря ролям в фильмах «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Жизнь Клима Самгина», «Узник замка Иф» и другим.

Прощание с Всеволодом Шиловским

Прощание с Всеволодом Шиловским

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Актер Андрей Давыдов

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Прощание с Всеволодом Шиловским

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Актриса Александра Захарова

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Актер Андрей Соколов

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Слева направо: актриса Любовь Руденко, политик Сергей Красавченко и актер Андрей Анкудинов

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Режиссер, актер Андрей Смирнов

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Актриса Любовь Руденко

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Прощание с Всеволодом Шиловским

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Актер Вячеслав Невинный

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Ответственный секретарь совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, советник мэра Москвы Зинаида Драгункина (справа)

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Главный редактор газеты «Московский комсомолец», глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Актер Евгений Герчаков

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Прощание с Всеволодом Шиловским

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Актриса Клара Новикова

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Прощание с Всеволодом Шиловским

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сын Всеволода Шиловского Павел Шиловский

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Писатель Юрий Поляков

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

Актриса Ольга Кабо (справа)

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Прощание с Всеволодом Шиловским

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Редактор отдела литературы и искусства газеты «Московский Комсомолец» Марина Райкина (справа)

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Актер Вячеслав Невинный

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

