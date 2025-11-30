В Москве простились с народным артистом Всеволодом Шиловским

Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким актера и режиссера Всеволода Шиловского. Послание зачитали на церемонии прощания с народным артистом РСФСР, которая прошла в его московском театре-студии, передает ТАСС. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

«Талантливый режиссер и актер, яркий и неординарный, безгранично увлеченный избранным делом человек», — отмечается в телеграмме президента. Память об артисте сохранится в сердцах его близких, коллег и учеников, убежден Владимир Путин.

Всеволод Шиловский умер 26 ноября в возрасте 87 лет. Широкому зрителю артист стал известен благодаря ролям в фильмах «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Жизнь Клима Самгина», «Узник замка Иф» и другим.