В Ставропольском крае водитель погиб при съезде с дороги

На автодороге Астрахань-Элиста-Ставрополь в результате ДТП погиб 43-летний водитель ВАЗ-2114. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Авария произошла 30 ноября около 5:00 на 533-м километре трассы в Грачевском округе. По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд с дороги.

От полученных травм на месте скончался 43-летний житель Петровского округа. Пассажир — 32-летний житель того же района — получил травмы и был доставлен в Грачевскую больницу.

Установлено, что участники происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности, что повлияло на последствия автокатастрофы.

Погибший водитель имел стаж вождения около десяти лет. За последние два года его привлекали к административной ответственности 12 раз.

По факту ДТП проводится проверка. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Валентина Любашенко