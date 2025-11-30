Аэропорт Ульяновска закрывался на два часа из-за угрозы атаки БПЛА

Ограничения на прием и отправление самолетов вводились в ульяновском аэропорту Баратаевка утром и днем в воскресенье, 30 ноября. Об этом сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Аэропорт приостанавливал обслуживание пассажиров с 11:11 до 13:02 (MSK+1). Ограничения вводились из-за угрозы атаки вражеских беспилотников.

Также в воскресенье закрывался на прием и выпуск самолетов самарский аэропорт Курумоч. В настоящее время он работает в штатном режиме.

Георгий Портнов