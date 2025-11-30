МВД: мошенники стали использовать схему с подарками и фальшивыми чеками

Мошенники начали использовать новую схему с фальшивыми чеками и подарками, сообщили в МВД. Злоумышленники звонят жертвам, убеждая их, что для них заказан подарок, затем присылают номер заказа и поддельный товарный чек. После этого человека просят «зарегистрироваться в банке», чтобы «получить подарок», сообщили «РИА Новости» в МВД.

На следующем этапе злоумышленники вновь звонят, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они утверждают, что был совершен перевод денег на счет запрещенной организации, за что жертве якобы грозит уголовная ответственность.

В результате злоумышленники получают доступ к личной информации жертвы, включая данные о родственниках, имуществе и сбережениях.