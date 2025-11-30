Глава СКР затребовал доклад о расследовании инцидента с упавшим на девушку деревом в Оренбурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о падении дерева на 19-летнюю жительницу Оренбурга. В центральный аппарат по этому вопросу доложит руководитель регионального СУ СКР Вячеслав Зудерман. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Председатель СКР Александр Бастрыкин
Фото: пресс-служба президента РФ
Инцидент произошел во дворе дома на улице Промышленной. Местные жители ранее обращались в органы с просьбой убрать опасный сухостой, но меры не принимались.
В итоге дерево рухнуло на девушку, ее госпитализировали и ампутировали ногу. СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело.