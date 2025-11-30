«Единая Россия» намерена победить на выборах в Госдуму в Ярославской области

Партия «Единая Россия» в Ярославской области планирует переломить ситуацию на выборах в Госдуму 2026 года и добиться победы своих кандидатов. Об этом партия сообщила по итогам 42-й конференции регионального отделения «Единой России». На ней организация подвела итоги работы за год и наметила планы на следующий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь ярославского регионального отделения «Единой России» Евгений Чуркин

Фото: «Единая Россия» Секретарь ярославского регионального отделения «Единой России» Евгений Чуркин

Фото: «Единая Россия»

«Что касается направлений деятельности в 2026 году, то здесь главной задачей станет уверенная и легитимная победа кандидатов от партии на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Для этого необходимо продолжить выстраивать систематическую работу с избирателями, провести подготовку актива регионального отделения к предстоящей избирательной кампании и усилить работу над расширением числа сторонников»,— сообщили в региональном отделении партии.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что по итогам выборов в ГД РФ 2021 года «Единая Россия» смогла получить один мандат из пяти (Валентина Терешкова). По партспискам в парламент прошли представители «Справедливой России» и КПРФ (Николай Бурляев и Роман Лябихов), а в двух одномандатных округах победу одержали справедливороссы Анатолий Лисицын и Анатолий Грешневиков.

В «Единой России» считают, что смогут улучшить свой результат. В 2025 году на муниципальных выборах партия получила более 90% мандатов, в представительные органы муниципальных округов от «Единой России» были избраны 264 человека. Выборы в ГД РФ пройдут в сентябре 2026 года.

Антон Голицын