Крупную партию синтетического наркотика изъяла полиция у жителя Невского района

Оперативники задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в Невском районе Петербурга. 59-летнего неработающего местного жителя остановили возле дома 7 по улице Латышских Стрелков, рассказали в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

При личном досмотре у задержанного был обнаружен пакет, в котором, согласно экспертизе, находился синтетический наркотик альфа-ПВП, массой 4,99 грамма.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В ходе обыска по месту жительства фигуранта в квартире дома 4 по улице Симонова изъяли 21 пакет, содержащий наркотическое средство, общим весом около 4 743,9 грамма. Задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Цедрик