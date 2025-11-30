МЧС Белоруссии получило ответ Литвы на запрос о пожаре на Игналинской АЭС

Литва ответила МЧС Белоруссии на запрос об инциденте на Игналинской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщили в пресс-службе белорусского министерства.

«Согласно сообщению, в блоке фильтрации воздуха дробеструйной установки комплекса первичной переработки радиоактивных отходов произошло возгорание,— указано в сообщении МЧС Белоруссии. — Пожар был потушен, пострадавших нет, выброса радиоактивных материалов не произошло».

По Международной шкале ядерных и радиологических событий МАГАТЭ событие предварительно классифицируется как «ниже шкалы», сообщили в ведомстве. Там добавили, что внешняя помощь не потребовалась.

25 ноября на Игналинской АЭС произошел пожар, сообщала пресс-служба станции. Огонь вспыхнул на территории комплекса первичной переработки радиоактивных отходов. Возгорание потушили менее чем за три часа.

Власти Литвы остановили работу Игналинской АЭС в конце 2009 года в соответствии с обязательствами, которые страна приняла перед Евросоюзом. Демонтаж оборудования и систем станции ведется с 2010 года, завершение работ запланировано на 2038 год.