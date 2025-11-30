«Значимые для республики программы будут продолжены»

Госдума РФ утвердила проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку. По нему Удмуртия получит дополнительное финансирование по ряду направлений, в частности, на капремонт детсадов, модернизацию приемных отделений в больницах, развитие сельских территорий и коммунальную инфраструктуру. В регионе также продолжится реализация программ по привлечению и подготовке кадров на предприятия. О том, какие проекты республики будут поддержаны федеральным бюджетом и какие существуют решения для преодоления дефицита кадров, «Ъ-Удмуртия» рассказал депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев.

— Андрей Константинович, бюджет на 2026 год принят. Что он изменит в жизни обычных жителей городов и сел Удмуртии?

— Работа над этим бюджетом была, действительно, непростой, и мы учитывали внешнеэкономическую ситуацию, включая беспрецедентное санкционное давление — 32 тыс. санкций предпринято против России. В этих условиях значительные средства направляются на оборону и безопасность, что привело к формированию бюджета с дефицитом. В 2025 году дефицит бюджета достиг рекордных цифр — более 5,5 трлн руб. Однако, работая с правительством страны, мы заложили в бюджете три приоритета: это выполнение социальных обязательств, оборона и реализация нацпроектов.

С 1 января минимальный размер оплаты труда вырастет на 21% и составит 27093 руб., что на 30% превысит прожиточный минимум. Одновременно на 7,6% будут проиндексированы зарплаты учителей, врачей, работников бюджетной сферы и, что важно, пенсии. Причем пенсионерам мы смогли провести индексацию не с февраля, а уже с января, объединив в ней и инфляционную составляющую, и учет роста доходов Пенсионного фонда.

Все социальные программы, значимые для нашей республики, сохранены и усилены. К примеру, Удмуртия, начинавшая как пилотный регион по программе «социальный контракт», получает теперь существенно больше средств, чтобы помочь гражданам открыть свое дело или получить новую квалификацию.

Финансирование программы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в 2026 году, по сравнению с текущим годом, также будет увеличено до 245,9 млн руб. Продолжается и программа капремонта детских садов: если в этом году мы отремонтировали один сад в Селтинском районе, то в следующем получим средства уже на три, два из которых находятся в Ижевске.

Серьезная поддержка будет оказана районам республики — на реализацию программы комплексного развития сельских территорий только в 2026 году мы получим 2,98 млрд руб. В ближайшие три года поддержку в рамках этой программы получат Дебесский, Шарканский, Балезинский, Кезский, Увинский и Камбарский, Селтинский районы. Туда войдут ремонт и строительство социальных объектов, благоустройство, дороги, модернизация амбулаторий и строительство ФАПов.

Отдельное внимание уделяется здравоохранению. Будет запущена программа примерно на 0,5 млрд руб. по созданию современной инфраструктуры приемных отделений в медицинских учреждениях. И, конечно, для меня лично очень важна тема Глазовской межрайонной больницы. Мы продолжаем ее реконструкцию, добившись выделения около 1,5 млрд руб. в течение четырех лет, хотя отдельной федеральной программы для таких медучреждений не существовало. Результат налицо: за последние три года в больницу пришло 100 новых врачей, появились современные операционные, где теперь проводят до семи операций на сердце в сутки. Таким образом, несмотря на объективные трудности, мы уверенно движемся вперед.

— Какие проекты в Ижевске получат финансирование из федерального бюджета?

— В принятом федеральном бюджете на 2027 год уже заложено 176 млн руб. на разработку проектно-сметной документации по очистке Ижевского пруда, а на 2028 год запланировано выделение более 1,7 млрд руб. непосредственно на проведение работ. Также дополнительно город получит 1,5 млрд руб. на строительство очистных сооружений.

Параллельно в Ижевске запланирован целый ряд других значимых проектов. Это и капитальный ремонт четырех школ, и благоустройство набережной, и новые спортивные объекты.

— Вы работаете в комитете Госдумы по труду и социальной политике. Расскажите, пожалуйста, о ключевых результатах его работы в последнее время.

— Одним из наших главных достижений в этом созыве Госдумы стал новый закон о занятости населения. Он кардинально меняет саму философию работы службы занятости. Прежний закон, принятый в 90-е, работал в эпоху, когда официального статуса «безработный» люди избегали. Из-за этого реальная безработица была в разы выше учтенной, а сама служба часто была местом, куда приходили за справкой и минимальным пособием.

Теперь служба занятости не ждет, когда к ней придут, а сама предлагает помощь и работодателям, и соискателям. Яркий пример — работа с участниками специальной военной операции. Согласно новому закону, сотрудники службы выезжают в том числе в центры реабилитации, чтобы заранее предложить бойцам, которые не могут вернуться на прежнее место работы, различные варианты трудоустройства.

Для этого мы серьезно модернизировали всю инфраструктуру: заработал федеральный портал «Работа России», а по всей стране, в том числе и в Удмуртии, были реконструированы центры занятости. Наша республика вошла в первые 17 регионов, где это было сделано.

— По всей стране работает новый нацпроект «Кадры». Как он функционирует в России и Удмуртии?

— Сейчас в России фиксируется рекордно низкая безработица. С одной стороны — это хорошо. Но с другой, это сигнал для экономики: расширять производство, а иногда и просто сохранять его текущие масштабы становится все сложнее из-за нехватки кадров. По прогнозам, если бы мы ничего не предпринимали, то к 2030 году дефицит работников в экономике достиг бы 12 млн человек. Выходом могло бы стать массовое привлечение трудовых мигрантов, но, как мы понимаем, это решение не находит широкой поддержки в обществе. А значит, нужно максимально задействовать наш внутренний кадровый потенциал. Именно на это и направлен нацпроект «Кадры».

Он включает в себя целый комплекс конкретных мер: экскурсии на предприятия, карьерные консультации, закрепление наставников за молодыми специалистами. Но отдельно хочу выделить одно направление, которое, на мой взгляд, пока раскрыто недостаточно — это проект «Человек труда», то есть пропаганда рабочих специальностей. Зарплаты на современных производствах достойные, а сам труд кардинально изменился. Недавно я был в Глазовском политехническом колледже, который участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». Современный рабочий уже не точит деталь резцом, как раньше, а программирует станок и контролирует его работу. Это высокотехнологичный труд, но, к сожалению, среди части молодежи сохраняется стереотип, что быть рабочим — не престижно.

Преодолеть это — одна из задач. И здесь «Кадрам» помогают другие системные решения. Например, мы восстановили в школах трудовое воспитание. В 90-е, борясь за права человека, дошли до абсурда: без письменного согласия родителей ученика нельзя было заставить сделать уборку в классе. Мы внесли необходимые нормативные изменения и исправили эту ситуацию. Кроме того, Госдумой приняты поправки в трудовое законодательство, облегчающие трудоустройство подростков в каникулярный период.

Еще одна важная часть проекта — повышение ответственности учебных заведений за судьбу своих выпускников. С июня на платформе «Работа в России» доступен рейтинг трудоустройства выпускников вузов и профессиональных образовательных организаций. Теперь абитуриенты и их родители могут заранее оценить шансы найти работу после получения диплома. Вузы и ссузы с высоким рейтингом будут получать дополнительную поддержку, а тем, где этот показатель низок, придется пересматривать свои программы.

Что касается подготовки кадров в Удмуртии, то здесь активную работу ведут сегодня предприятия — создаются специализированные классы, действуют различные меры поддержки для молодых специалистов. Планируем, что республика в ближайшие годы расширит свое участие в проекте «Профессионалитет», куда уже вошел Глазовский политехнический колледж. По кадрам на селе тоже идет работа — значительные федеральные средства в 2026 году будут направлены в Удмуртию на содействие кадровой обеспеченности АПК.