В МВД дали советы по борьбе с мошенничеством на китайских маркетплейсах

МВД РФ предупредило о новых схемах мошенничества на китайских маркетплейсах, где используются фейковые трек-номера и отзывы, созданные нейросетями. Для защиты от обмана рекомендуется проверять трек-номера через независимые сервисы — например, через Почту России и Cainiao.

В ведомстве добавили, что если статус заказа не обновляется или данные расходятся, это может быть тревожным сигналом, сообщает «РИА Новости».

Особое внимание следует уделять отзывам, подчеркнули в полиции. Большое число новых аккаунтов в отзывах, однотипные фотографии или фото идеальных ракурсов товара может указывать на «накрутку». Рекомендуется искать негативные оценки и проверять изображения через поиск по картинкам. Также важно читать описание товара до конца, так как в нем могут скрываться детали о комплектации.