В Ставрополе запланировали отключения света 1 декабря

1 декабря в Ставрополе произойдут временные отключения электричества из-за ремонта трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в городской электросетевой компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 9:00 до 10:00 без электроснабжения останутся жители домов 29-47, 40-98 по ул. Мичурина и ул. Гофицкого, 2. Также отключение коснется садового товарищества Металлист.

Более продолжительное ограничение электроснабжения с 9:00 до 16:00 затронет здания 523, 527, 533, 466-468 по ул. Серова.

«Отключения связаны с проведением плановых ремонтных работ на трансформаторных подстанциях»,— пояснили в компании.

Валентина Любашенко