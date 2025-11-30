Все, что вы хотели знать о мудрости, но боялись спросить

Сегодня, 30 ноября, исполняется 90 лет Вуди Аллену. О его фильмах, секретах его образности и его творческого долголетия, а также о собственных встречах с ним вспоминает Андрей Плахов.

Аллен — король мистификаций и манипуляций. Примерно половину своей жизни он морочил всем голову, божась, что никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах даже на короткое время не покинет Соединенные Штаты, Нью-Йорк и остров Манхэттен, певцом флоры и фауны которого он справедливо считался.

И вдруг домосед Вуди, бросив на произвол судьбы любимый остров, только-только оправившийся после шока 11 сентября, устремился в европейское турне.

Он опробовал Венецию и едва не купил там населенный духами палаццо Дарио. Потом надолго — на целых два фильма — осел в Лондоне. Он использовал как съемочную площадку Барселону, Париж, Рим, Сан-Себастьян...

Вместо Центрального парка лейтмотивами его фильмов стали снятые в самом банальном ракурсе Эйфелева башня, Нотр-Дам, Лувр и Люксембургский сад — это если о Париже. Еще не так давно Аллена видели задумчиво бредущим вдоль амстердамского канала: старик явно обдумывал очередной замысел с голландской столицей в качестве места действия. А месяц назад объявили, что правительство Мадрида профинансирует съемки нового фильма режиссера в испанской столице.

Его американские ленты лет 30 подряд открывались одним и тем же видом на Центральный парк, а мужские персонажи его картин, если их не играл сам Аллен, в точности копировали его невротические жесты. Тогда сам Вуди появлялся в роли их наставника примерно с такими советами: «Половое воздержание приводит к раку. Надо мастурбировать, молодой человек. Я обычно делаю это так: с одной стороны ставлю фото Мэрилин Монро, с другой — Софи Лорен, и готово!»

Один из его ранних культовых фильмов назывался «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить». Аллен стал не только экспертом в этой области, но и — что поразительно при его внешности — секс-символом, пускай даже ироническим. В музее кино в Турине еще недавно большой портрет Мэрилин украшал дверь женского туалета, изображение Вуди — мужского. Теперь, правда, многое изменилось — с тех пор как пол переименовали в гендер, а Вуди Аллена едва не поместили в одну компанию с Харви Вайнштейном.

Фильмы В. А. уже не один десяток лет появляются с такой неизбежной регулярностью, что напоминают природные циклы. Эта регулярность — своего рода ритуальность, в ней есть что-то религиозное. Даже самые преданные поклонники Аллена давно не открывают в этих фильмах ничего нового даже при перемене мест. В них прокручивается один и тот же сюжет про банальность жизни. Это единственная тема, которая никогда не стареет. Она и становится главной в мире режиссера, который не стесняется заимствований (от Чехова до Бергмана), но при этом ухитряется быть похожим исключительно на самого себя. При всей предсказуемости алленовского метода он работает — благодаря маленьким жемчужинкам, которые ему удается вплести в ткань своих работ, сшитых все же вручную, а не на станке.

Я встречался с ним дважды и вот что запомнил из этих встреч и разговоров.

«Надо делать то, что умеешь, быть тем, кем ты рожден. Я высоко ставлю комедийные таланты Чаплина, Любича, Китона. Но предпочитаю О`Нила, Чехова, Бергмана. Если бы у меня был их талант, я бы не делал комедии, а выбрал бы серьезное кино». Или: «Если бы мир был построен на матриархате, он был бы более гармоничным. Но для кино бывает необходимо обострить борьбу полов. Не забывайте, что актрисы, как правило, красивее, чем обычные женщины. С этим я готов смириться, но вот что касается актеров-мужчин, иногда мне приходится выписывать их из Англии. В Голливуде все мужчины писаные красавчики, а когда хочется изобразить на экране нормального мужика, дело часто кончается тем, что я сам и берусь его играть. Больше некому. С тем, чтобы руководить актерами, у меня нет проблем. Потом говорят: фильм так себе, зато вот артисты... Я сам удивляюсь, как это все получается. Но вы видите результат».

Единственный раз я усомнился в мудрости Вуди Аллена — это когда он вовсю ругал Дональда Трампа в период его первой избирательной кампании, но убеждал, что все будет хорошо, потому что выберут Хиллари Клинтон. Он ошибся. Но ошибки — тоже составная часть жизни, которую при всех ее подлостях и несовершенствах воспел этот великий выдумщик и сочинитель.