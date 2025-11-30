Вдова экс-мэра Нефтеюганска Петухова заявила об угрозах его коллегам через детей

Коллегам Владимира Петухова, мэра Нефтеюганска с 1996 года по 1998-й, поступали угрозы через их детей. Об этом заявила вдова Фарида Исламова.

«Дети играют во дворе или идут из школы, к ним подходят дяденьки... "Вот скажи отцу, если он дальше будет Петухова поддерживать, вам здесь не жить". Конечно, в этих семьях начиналась истерика»,— рассказала госпожа Исламова в фильме Аркадия Мамонтова «Анатомия Ходорковского» (объявлен в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) на телеканале «Россия 24».

Угрозы коллегам через детей поступали в последние полгода жизни Владимира Петухова, заявила Фарида Исламова. По ее словам, бывший мэр обращался к силовикам и губернатору Ханты-Мансийского автономного округа, однако они не предприняли мер.

Владимир Петухов был застрелен 26 июня 1998 года по пути на работу. Убийству предшествовал конфликт господина Петухова с российской нефтяной компанией ЮКОС. Бывший мэр Нефтеюганска обвинял ее руководство в неуплате налогов в местный бюджет. В 2005 году двое киллеров получили по 18 лет колонии строгого режима. Также был осужден экс-глава отдела службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин. В 2015 году СКР заявил, что в роли заказчика мог выступать бывший руководитель ЮКОСа. Впоследствии ему предъявили заочное обвинение в организации убийства господина Петухова. Господин Ходорковский (объявлен в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) отрицал причастность к преступлению.