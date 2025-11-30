На реставрацию здания шахматной школы в Казани направят 254 млн рублей

На капитальный ремонт и реставрацию здания Городского училища 1913 года постройки, где сейчас располагается шахматная школа, выделили 254,2 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить реставрацию фасада, восстановление исторических кованых элементов, модернизацию всех инженерных систем, включая отопление, водоснабжение и электроснабжение. Также в здании установят современные системы безопасности, видеонаблюдения и противопожарной защиты, закупят новую мебель и оборудование.

Работы должны быть завершены до 1 декабря 2026 года. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан», источником финансирования является бюджет Республики Татарстан.

Влас Северин