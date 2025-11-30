При пожаре в многоэтажном доме в Москве спасли 16 человек
При пожаре в многоэтажном жилом доме в Москве пострадали два человека. Всего спасателям удалось эвакуировать 16 жильцов.
ЧП произошло в доме на Пролетарском проспекте. Загорелась квартира на шестом этаже. С помощью спецтехники спасатели эвакуировали 11 человек с верхних этажей, также из квартир вывели еще пять человек. Двое из них пострадали, сообщили в МЧС.
К настоящему моменту пожар ликвидирован, сообщил столичный департамент ГОЧСиПБ. Что стало причиной возгорания, не уточняется.