При пожаре в многоэтажном доме в Москве спасли 16 человек

При пожаре в многоэтажном жилом доме в Москве пострадали два человека. Всего спасателям удалось эвакуировать 16 жильцов.

ЧП произошло в доме на Пролетарском проспекте. Загорелась квартира на шестом этаже. С помощью спецтехники спасатели эвакуировали 11 человек с верхних этажей, также из квартир вывели еще пять человек. Двое из них пострадали, сообщили в МЧС.

К настоящему моменту пожар ликвидирован, сообщил столичный департамент ГОЧСиПБ. Что стало причиной возгорания, не уточняется.