Бастрыкину доложат о проблемах с дорогой и освещением в микрорайоне Воткинска

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин получит доклад по уголовному делу об инфраструктурных проблемах многодетных семей в частном секторе в Воткинске, сообщает информационный центр СКР.

В 2015 году многодетным семьям как льготной категории граждан выдали земельные участки в микрорайоне Вогулка. По данным СКР, надлежащего обустройства произведено не было. Центральная улица не заасфальтирована: на грунтовой дороге образовались многочисленные ямы, ее размывает во время дождей. Уличное освещение не работает.

«В связи с этим местные жители не имеют возможности беспрепятственно добраться до домовладений. Обращения в различные инстанции результатов не принесли»,— говорится в сообщении.

Ранее региональное СУ СКР возбудило уголовное дело. Поручение Александра Бастрыкина на контроле в центральном аппарате ведомства.