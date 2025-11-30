Фем-активистку — иноагента Маршенкулову снова объявили в розыск

Блогер Залина Маршенкулова (внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов, внесена в реестр иноагентов) переобъявлена в розыск в России. Согласно данным в базе МВД, ее разыскивают в связи с расследованием уголовного дела, однако статья в карточке не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Залина Маршенкулова (внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов, внесена в реестр иноагентов)

Фото: @mayachok_antihrista (иноагент) Залина Маршенкулова (внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов, внесена в реестр иноагентов)

Фото: @mayachok_antihrista (иноагент)

В отношении блогера в прошлом году завели уголовное дело из-за постов в Telegram-канале, касавшихся гибели блогера Владлена Татарского при взрыве в петербургском кафе (публичное оправдание терроризма, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По решению суда ее арестовали заочно. Она покинула Россию.

МВД объявило ее в розыск в апреле 2024 года. В сентябре 2024 Минюст РФ признал Залину Маршенкулову иноагентом, а спустя месяц Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.