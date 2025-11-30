Что подписано автопером

В Вашингтоне вновь разворачивается острая правовая коллизия, в центре которой в очередной раз оказались указы экс-президента Джо Байдена, подписанные автопером. Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о решимости отменить 92% указов своего предшественника. Юристы при этом сомневаются в том, что у действующего президента это легко получится. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

В конце минувшей недели президент США Дональд Трамп объявил об отмене большинства исполнительных указов, которые были подписаны бывшим президентом Джо Байденом с помощью автопера — механического устройства, копирующего подпись.

Трамп не стал стесняться в выражениях, напрямую обвиняя окружение Байдена в злоупотреблении властью. «Настоящим я аннулирую все исполнительные указы и все остальное, что не было подписано лично Мошенником Джо Байденом, потому что люди, которые управляли автопером, делали это незаконно. Джо Байден не был вовлечен в процесс, и, если он скажет, что был, ему будут предъявлены обвинения в лжесвидетельстве»,— пригрозил Дональд Трамп.

В другом посте он развил свою идею, утверждая, что «любой документ, подписанный Сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92% из них (указов 46-го президента.— “Ъ”), прекращает свое действие и не имеет дальнейшей юридической силы». По его словам, «радикальные левые безумцы, окружавшие Байдена за… столом в Овальном кабинете, отняли у него президентство».

Представители Джо Байдена и он сам пока не стали комментировать новые угрозы Трампа. Но ранее экс-президент категорически отрицал, что его помощники действовали без его одобрения, называя «лжецами» республиканцев, предполагающих обратное, и настаивая, что все указания, в том числе касающиеся помилований, были даны им устно.

Претензии Трампа к автоперу стали кульминацией многомесячных усилий республиканцев, направленных на подрыв легитимности президентства Байдена. С одной стороны, многие президенты пользовались автопером, и Дональд Трамп в этом смысле не исключение.

Министерство юстиции США в своем правовом заключении еще во времена администрации Джорджа Буша-младшего в 2005 году одобрило использование автопера, заявив, что президент может делегировать подпись, но не решение о подписании документа.

Барак Обама в 2011 году, например, разрешал использовать этот инструмент в свое отсутствие для подписания весьма серьезных документов. Вопросы к Джо Байдену возникают не столько из-за самого автопера, сколько из-за вопроса, отдавал ли он себе отчет, что кто-то использует это устройство за него.

Республиканцы стали задумываться о законности президентских подписей после расследования, проведенного Oversight Project — подразделением консервативного аналитического центра Heritage Foundation — еще зимой. По этим данным, все помилования, дарованные Байденом 19 января, были подписаны автопером, а не самим президентом. Трамп же утверждал, что последние помилования были даны уходящей администрацией чуть ли не в момент его инаугурационной речи 20 января, когда Байден не мог отдавать указания. Более того, сторонники Трампа, да и он сам ставили под сомнение способность экс-президента к тому моменту в принципе принимать решения.

Так, бывший прокурор Бретт Толлман в эфире консервативного Fox News в марте напомнил, что Джо Байдена не стали наказывать за неподобающее хранение секретных документов ввиду того, что он «пожилой человек с плохой памятью», а позже демократы убедили его сняться с гонки по той же причине. «Нельзя одновременно говорить, что мы собираемся избавиться от Джо Байдена, потому что думаем, что он умственно или физически не способен быть президентом, но разрешаем подписывать документ за документом от имени Соединенных Штатов»,— говорил он.

Особое внимание республиканцев также было приковано к рекордному количеству помилований и смягчений приговоров, выданных Байденом за его срок.

Согласно подсчетам Pew Research, в этом смысле Байден оказался рекордсменом за всю историю США с 4250 актами о помиловании, причем 96% из них пришлись на последние месяцы его срока — период с октября 2024 года по январь 2025 года.

Это было то время, когда президент уже мало появлялся на публике, и в прессу просачивалась информация о том, что он не справляется с насыщенным графиком.

Особенно возмущало республиканцев то, что в списке помилованных оказались сын экс-президента Хантер Байден и известные политические противники Трампа, включая бывшую конгрессвумен Лиз Чейни, занимавшего пост главы Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли и главного инфекциониста Энтони Фаучи.

Вопросы возникали и к вынесению «упреждающих помилований» — в отношении лиц, которые даже не были осуждены и не были фигурантами судебных разбирательств. Байден позднее признавался, что даровал подобные помилования, пытаясь обезопасить оппонентов Дональда Трампа от преследований.

При этом опасения Байдена не были безосновательными. Дональд Трамп никогда не упускал возможности угрожать своим критикам, указывая на сомнительность их помилований. Стремясь окончательно дискредитировать своего предшественника, он решил не ограничиваться словесными атаками. В конце сентября Трамп демонстративно заменил портрет Джо Байдена в «Президентской аллее славы» в Западном крыле Белого дома на фотографию автопера.

На этом фоне осенью соответствующие расследования активизировались в Конгрессе и Минюсте. Контролируемый республиканцами Комитет по надзору Палаты представителей утверждал в своем отчете, что помощники Байдена не смогли документально подтвердить, что он одобрил использование ими автопера и что его команда занималась «прикрытием когнитивного упадка» американского лидера. Демократы в комитете назвали расследование «фиктивным», а свидетельства бывших помощников Байдена, по их утверждению, подтвердили, что экс-президент санкционировал применение автопера.

Комитет в итоге рекомендовал Министерству юстиции расследовать все исполнительные действия Байдена и определить, санкционировал ли он их.

Генеральный прокурор Пэм Бонди публично подтверждала, что ее команда «изучает использование администрацией Байдена автопера для помилований».

Руководитель нью-йоркского юридического бюро Bukh Global Аркадий Бух в беседе с “Ъ” заявил, что речь идет о правовой коллизии, разобраться в которой будет непросто. Формально действующий президент имеет право отменить решение своего предшественника. «В этом нет ничего необычного»,— отметил эксперт. С другой стороны, Дональд Трамп объясняет свое решение тем, что Джо Байден якобы не знал о том, что автоперо используется от его имени и без его разрешения. Но это 46-й президент категорически отрицает.

Юрист указывает, что, поскольку решения касаются членов семьи и соратников Байдена, его адвокаты, несомненно, попытаются оспорить решение Трампа, и «это может затянуться на долгие месяцы, а может, и годы».