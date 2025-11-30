США запретят поставки китайских дронов DJI до конца года

До конца года китайский производитель дронов DJI может потерять американский рынок. С 23 декабря для компании вступит в силу запрет на импорт своих товаров в США. Если только президент Дональд Трамп не решит заключить с ней сделку и приостановить вступление запрета в силу, как в случае с TikTok, пишет The Verge.

Введение запрета для DJI официально обосновывают как меру, направленную на поддержание национальной безопасности. Компанию подозревают в сотрудничестве с властями Китая, в частности, в передаче данных, собранных ее устройствами. The Verge намекает, что в действительности попытка закрыть для DJI рынок вызвана желанием создать более благоприятные условия для американских производителей. Противники запрета настаивают, что китайская компания смогла насытить рынок в США недорогой и качественной продукцией, необходимой в том числе бизнесу — например, фермерам.

Даже до вступления запрета в силу Таможенная служба США блокировала партии DJI, обосновывая это якобы использованием производителем принудительного труда. Многие модели дронов уже исчезли с полок магазинов, отмечает The Verge. В то же время DJI пытается замаскировать свою продукцию под другими брендами — Xtra и Skyrover.

Чтобы отменить решение о запрете для китайской компании, необходимо, чтобы профильные ведомства США провели аудит и вынесли решение «об отсутствии угрозы». Однако производитель сообщил, что менее чем за месяц до дедлайна ни одна профильная служба не взялась за эту работу. Авторы публикации The Verge считают, что президент может вмешаться в ситуацию: «В последнее время Трамп с удовольствием трясет технологические компании, включая Intel, Nvidia и Apple, в обмен на политические и финансовые преимущества, поэтому неудивительно, если он заключит сделку и с DJI».