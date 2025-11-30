Владелец сети АЗС из Перми регистрирует товарный знак

Владимир Матыцын, владеющий сетью АЗС «Нефтехимпром», 21 ноября направил в Роспатент заявку на регистрацию двух товарных знаков: «ДТ Super» и «95 Super». Об этом сообщается на сайте Znakoved.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Заявитель планирует использовать товарные знаки для пяти классов МКТУ. Речь идет о продаже химических веществ для использования в промышленности, науке и фотографии, а также в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве, дизельного топлива и бензина, услуг по помощи в управлении бизнесом, рекламе, маркетингу, ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, хранению товаров на складах.классов МКТУ.

Владимир Матыцын считается одним из самых состоятельных и непубличных бизнесменов в регионе. Ему принадлежат несколько компаний, специализирующихся на управлении АЗС, в том числе компания «Нефтехимпром», управляющая одноименной сетью АЗС в Пермском крае, а также Чернушинский маслосыркомбинат и несколько сельхозпредприятий. В Пермском крае работает 41 АЗС «Нефтехимпром», из них 21 в Перми.