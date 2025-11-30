Российское шампанское подорожало за год на 10%

Средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 10,2%. Средний ценник напитка в этом году равен 565,9 руб. за литр. Об этом сообщил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

«Перед Новым годом цены на главный новогодний напиток вряд ли изменятся. В декабре шампанского традиционно продается в разы больше, чем в любой другой месяц. Бизнес зарабатывает на объемах продаж»,— заявил господин Леонов ТАСС. Эксперт отметил, что перед новогодними праздниками многие сезонные категории, включая шампанское, чаще всего продаются со скидками и по акциям.

По информации «Руспродсоюза», в Москве литр шампанского в среднем стоит 640,6 руб., а в Санкт-Петербурге — 621,4 руб. Самые высокие цены на напиток зафиксированы в Сахалинской области: в Охе литр шампанского в среднем обойдется в 965,6 рубля. Дешевле всего шампанское покупать в Дагестане: в Хасавюрте цена составляет около 344,7 руб. за литр.

В Калининградской области средняя стоимость шампанского составляет 609 руб./л, в Краснодарском крае — 632,4 руб./л, в Красноярском крае — 577,7 руб./л, в Нижегородской области — 590,2 руб./л, в Челябинской — 485,9 руб./л, а в Татарстане — 443,3 руб./л.