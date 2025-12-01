Владелец блинной из Перми регистрирует товарный знак

Максим Максимович, владелец сети пермских блинных «Сковородка» 25 ноября направил в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Сковородка». Об этом сообщается на сайте Znakoved.

Заявитель планирует использовать товарный знак для 29 и 30 классов МКТУ. Речь идет об изготовлении блюд из мясного и рыбного фарша, бульонов, супов, голубцов, кассуле, компотов, овощных котлет, овощей и фруктов, салатов, сырников, блинов, бриошей, булок, вафель, ватрушек, мучных кондитерских изделий, круассанов, пельменей, пирогов, перепечей, пиццы, пончиков, пряников, пудингов, сэндвичей, тортилий, хлеба, хот-догов и чебуреков.

Сеть блинных развивает индивидуальный предприниматель Максим Максимович, занимающийся ресторанной деятельностью, и депутат заксобрания Пермского края Юрий Борисовец. Сейчас в Перми работает 19 точек сети и одна в Лысьве.