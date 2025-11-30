В МВД предупредили о распродаже фальшивых полисов ОСАГО в интернете

Мошенники создают копии сайтов известных страховых компаний и продают поддельные полисы ОСАГО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

Злоумышленники копируют дизайн настоящих сайтов и регистрируют похожие домены. На этих фальшивых ресурсах предлагают полисы по низким ценам. Для покупки от потенциальной жертвы требуют ввести личные данные и данные автомобиля, а также оплатить заказ банковской картой. После оплаты на электронную почту приходит «полис», который выглядит как настоящий.

В МВД предупреждают, что подделка становится очевидной только при наступлении страхового случая. «При ДТП выясняется: документ поддельный, а деньги ушли мошенникам», — отметили в полиции. Гражданам рекомендуют тщательно проверять данные компаний при посещении сайтов и совершении онлайн-покупок.