В Марий Эл водитель погиб, врезавшись в дерево

В Куженерском районе Марий Эл водитель автомобиля Nissan Almera съехал в кювет и врезался в дерево, мужчина скончался на месте происшествия. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

ДТП произошло сегодня около 7:30 на 75-м километре автодороги «Йошкар-Ола — Уржум». По предварительной информации, водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие все обстоятельства случившегося.

Влас Северин