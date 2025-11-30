Аэропорт в Грозном приостановил обслуживание рейсов

В аэропорту Грозного введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аналогичные меры продолжают действовать в аэропорту Самары. Аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы только в период с 09:00 до 19:00 мск. Сегодня ограничения также вводили в аэропортах Геленджика и Саратова — сейчас они сняты.

В Минобороны сообщили, что за ночь над Россией силы ПВО уничтожили 33 БПЛА. Над Ростовской областью сбили 16 беспилотников, над Краснодарским краем — семь, над Черным морем — шесть. Над Белгородской и Курской областями уничтожили три и один БПЛА соответственно.