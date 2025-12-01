В ВШЭ пересчитали творцов

Численность занятых в креативных профессиях по итогам 2024 года составляла 3,5 млн человек, на 0,4 млн (на 12,3%) больше, чем в 2019-м, подсчитали эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Темпы такого прироста — вчетверо выше, чем в среднем по экономике РФ за эти годы (плюс 3,1%). Отмечается, что обладателей творческих профессий можно встретить почти во всех отраслях — непосредственно же в креативных секторах заняты 45,3% от их общего числа.

В ИСИЭЗ отмечают, что деятельность представителей креативных профессий характеризуется высокой творческой составляющей, новизной, решением нестандартных задач независимо от специфики индустрии, где трудится работник (например, дизайнер в промышленной компании). Как правило, такую работу сложно автоматизировать.

Наибольшую долю в структуре занятых в таких профессиях (29,2%) в 2024 году занимали специалисты по информационно-коммуникационным технологиям (включая руководителей и техников). По сравнению с 2019 годом их удельный вес увеличился на 4,6 процентного пункта (п. п.). На втором месте — специалисты в области культуры и искусства (художники, музыканты, литераторы, лингвисты, певцы, актеры, танцоры, режиссеры — 23%), их доля за пять лет выросла на 3,5 п. п. Третье место у специалистов по рекламе, маркетингу и связям с общественностью (18,1%). Их удельный вес в общем числе занятых, напротив, значительно снизился — на 9,2 пункта.

Чаще всего у занятых в креативных профессиях — высшее образование (71,1%). Это почти вдвое выше, чем в среднем по стране (36,6%). Почти четверть творческих специалистов (24,2%) имеют среднее профессиональное образование (в среднем по рынку труда РФ — 45,7%), совсем у немногих (у 3,9%) — среднее общее образование (13,7% по стране).

Еще одна особенность — «креативные» работники значительно чаще работают по полученной в учебном заведении специальности либо в сфере, близкой к ней. В первом случае это 58,3% (в среднем по стране — только 44,3%), во втором — 19,3% (13,3%). Не связана работа с ранее полученной специальностью только у 17,4% представителей креативных профессий — этот показатель вдвое ниже, чем в среднем по рынку труда (36,3%). Кроме того, представитель творческих профессий заметно моложе среднестатистического работника: в креативных профессиях доля лиц в возрасте до 44 лет — 71,5%, в среднем по РФ — 57,5%.

Венера Петрова