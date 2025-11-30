Индекс промпроизводства в Челябинской области составил 96,1% за 10 месяцев

В Челябинской области объем промышленного производства в январе-октябре 2025 года сократился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Челябинскстат.

Индекс производства в сфере добычи полезных ископаемых по итогам 10 месяцев года составил 95,5% к январю-октябрю 2024 года, в обрабатывающих отраслях — 95,4%, в сфере «Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» — 98%. Рост показателя зафиксирован в сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 114,3%.

В обрабатывающих отраслях наибольшее падение зафиксировано в производстве одежды — на 46,2%, автотранспортных средств и прицепов (и полуприцепов) — на 21,6%, компьютеров и электронных изделий — на 20,7%, кокса и нефтепродуктов — на 14,1%, прочей неметаллической минеральной продукции — на 13,8%, бумаги и бумажных изделий — на 11,4%, напитков — на 12,8%. Основное для Челябинской области металлургическое производство сократилось на 6,4% за 10 месяцев.

При этом в январе-октябре увеличилось изготовление кожи и изделий из нее — на 28,4%, не включенных в другие группировки машин и оборудования — на 10,7%, лекарственных средств и медицинских материалов — на 7,1%, химических веществ и продуктов — на 4,1%.